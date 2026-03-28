Baturina letale con il Como. Segna a ogni tiro in porta, ha un xG di soli 1.10

Martin Baturina si sta prendendo il Como. Lo sta facendo negli ultimi mesi dopo un inizio stentato. Perché se è vero che nel suo ruolo ci sono diversi giocatori promettenti - da Nico Paz a Jesus Rodriguez - per il talento ex Dinamo Zagabria c'è un prima e un dopo. Esattamente il secondo gol in campionato, contro il Bologna, che ha permesso di pareggiare al Como al novantacinquesimo. Era il secondo tiro in porta, il primo era arrivato contro il Torino, un'altra rete, otto partite prima. Non così importante, però.

Da lì in poi non si è più fermato. Ventunesima contro la Lazio, ventiduesima con il Torino, ventottesima con il Cagliari, trentesima con il Pisa. Significa cinque reti in dieci partite, decisamente un cambio di marcia. I dati particolari sono due: il primo è che ha tirato sei volte in porta - e segnato sei volte - quindi ha una incidenza del 100% quando trova lo specchio. In totale sono sei su quindici, per un expected goals di 1.10. Insomma, sono realizzazioni particolari, non semplici tap-in da due passi.

Baturina quindi si candida a essere, già da ora, il futuro del Como. Perché qualcuno dovrà prendere l'eredità di Nico Paz e il suo nome è quello più ricorrente. Anche per l'investimento fatto in estate per averlo: oltre 20 milioni di euro fra parte fissa e variabile, anticipando diverse concorrenti. A gennaio piaceva a Leeds e Fiorentina, ma il Como ha deciso di tenerlo. Facendolo esplodere definitivamente.