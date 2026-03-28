Pio sfida Retegui, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ve la diamo noi l'America"

"Ve la diamo noi l'America" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Servono i gol Mondiali: Kean c'è, Pio Esposito sfida Retegui per una maglia da titolare in Bosnia. Gattuso tentato dal giovane interista: promosso titolare in finale? Bosnia infuriata con l'Italia: "Azzurri arroganti, esultano per la nostra qualificazione". E Dimarco scrive a Dzeko.

Il caso - "Lukaku fuori rosa se entro martedì non è a Napoli". Dopo la scelta condivisa con il Belgio di farlo rientrare a Napoli per ottimizzare la preparazione fisica, Romelu Lukaku è rimasto nel suo paese per continuare a lavorare e questo ha provocato irritazione da parte del club nella giornata di giovedì. Se non tornerà in Italia entro martedì verrà messo fuori rosa.

Mercato Inter - "L'Inter a destra torna all'assalto della freccia Diaby": il club nerazzurro ha messo nel mirino un esterno offensivo: si tratta di Moussa Diaby dell'Al-Ittihad, ha anche un passato al Crotone.