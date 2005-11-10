Boga a segno. Per qualità-prezzo, è uno dei migliori colpi recenti della Juventus

La Juventus riparte con maggiore fiducia dopo il 2-0 di ieri sera al Napoli, merito soprattutto delle scoccate dalla distanza fatte partire dai bianconeri. La seconda, fatta partire dal piede destro di Jeremie Boga, che ha saputo subentrare con il giusto piglio, mettendo la definitiva pietra sopra all'esito della partita.

Acquisto low cost che ha reso

Boga è arrivato alla Juventus da poco meno di un anno, nella sessione di calciomercato invernale 2026. È stato uno dei pochi acquisti davvero indovinati dall'ex AD e DG bianconero Comolli nell'anno trascorso in dirigenza alla Vecchia Signora. Forse anche qualcosa di più: considerando la bassa spesa (in totale meno di 5 milioni di euro tra prestito e riscatto a titolo definitiva) e la resa (5 gol segnati in 25 presenze da meno di 1000 minuti complessivi), si può tranquillamente sentenziare che sia proprio uno dei migliori colpi in entrata dei tempi recenti per il club bianconero, rispetto a più di un innesto invece sbagliato.

Una delle poche certezze di Spalletti

Non sarà un fenomeno o uno di quei giocatori con il volto perennemente in copertina, ma questo Boga è una delle poche certezze dalle quali Spalletti può pensare di ripartire da qui a gennaio, nel suo parco offensivo. E non è poi così poco.