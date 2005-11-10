Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il Milan vince il derby e Cardinale pensa ai dipendenti: regalata loro la maglia di Baresi

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:22Serie A
02.11.2026 12:22Serie A
Fonti preferite
Il proprietario del club rossonero ha voluto esaltare il lavoro di chi sta dietro le quinte, ricordando anche l'ex leggenda.
Foto

Il Milan ha vinto il suo sesto derby negli ultimi otto giocati e per Gerry Cardinale non è stata una partita come le altre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron del club rossonero ha voluto ringraziare tutti i dipendenti della società di Via Aldo Rossi, regalando loro una maglia con il numero 6 di Franco Baresi, storico ex capitano che è scomparso solo qualche mese fa. Dopo l'annuncio dello speaker durante ogni match casalingo al termine della formazione, è arrivato dunque l'ennesimo attestato di quanto resti fondamentale per l'ambiente colui che è stato una leggenda del calcio.

Le parole di Cardinale

Il proprietario del Milan ha parlato dopo la partita vinta 3-1 contro l'Inter: "Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza.

Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada".

Articoli correlati

Immagine news 1
Cardinale non aveva detto una bestemmia. Per il Milan lo Scudetto è davvero possibile?
Immagine news 2
Diego MorAura: assist, gol e non solo. Retroscena: tutti pazzi di lui, tanto che in campo...
Immagine news 3
Cardinale ha detto una cosa su Amorim di cui tutti parlavano

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
13:36 Serie A
Cambiaso non può più giocare allo Stadium: a gennaio la Juve deve valutare la cessione
Immagine news 2
13:30 Serie ATMW
TMWSarri non si discute. Ma una vittoria lo aiuterebbe a prendersi davvero l'Atalanta
Immagine news 3
13:22 Serie A
Gli arbitri di Champions: Porto-Napoli a Oliver. Il norvegese Saggi dirigerà Lens-Como
Immagine news 4
13:21 Serie A
Manchester United a lavoro verso la Roma: Patrick Dorgu è tornato in gruppo
Immagine news 5
13:15 Serie A
L'Inter domani sfida il Feyenoord: Dimarco torna titolare, straordinari per Thuram
Immagine news 6
13:06 Serie ATMW
TMWGattuso non è abituato. Il 16 agosto sembrava l'ennesima sfida da Don Chischotte
Immagine news 7
13:00 Serie A
Udinese: Runjaic out, Zanetti in, manca solo l'annuncio. Inter, torna Pavard. Le top news delle 13
Immagine news 8
12:51 Serie ATMW
TMWJuventus, il bollettino medico: McKennie rientrerà dopo la sosta. Cabal e Alajbegovic ok
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva, Allegri un disastro. Ma la Juve non brilla. Kolo Muani bocciato. Napoli a pezzi: aveva ragione Conte. Inter, allarme Champions. Arbitri, un altro flop. Insulti sessisti a Ferreri Caputi durante Como-Venezia
Primo piano
Immagine top news n.0 Oggi l'Udinese esonera Runjaic e dà la squadra a Zanetti. I dettagli sul contratto
Immagine top news n.1 Vicario è stato almeno la quinta scelta per la Juve sul mercato: ma è forse l'acquisto più azzeccato
Immagine top news n.2 A Como è franata la linea Orsato, il 2-1 della Lazio è un errore. Com'è andato il weekend degli arbitri
Immagine top news n.3 Davide Lippi e l’anno più difficile della sua vita. Dalla lotta alla malattia al ritorno al sorriso
Immagine top news n.4 Marotta, lo daresti ancora Frattesi alla Lazio per 'soli' 15 milioni di euro?
Immagine top news n.5 Udinese, Runjaic a un passo dall'esonero: crescono le quotazioni di Zanetti. I dettagli
Immagine top news n.6 Alajbegovic salva la Juventus di Spalletti. Che ora dovrà puntarci davvero
Immagine top news n.7 Jacobo Ramon, il Real lo può riacquistare per 9 milioni ma il Como si gioca le sue carte: il punto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.2 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Sarri non si discute. Ma una vittoria lo aiuterebbe a prendersi davvero l'Atalanta
Immagine box news Serie A Gli arbitri di Champions: Porto-Napoli a Oliver. Il norvegese Saggi dirigerà Lens-Como
Immagine box news Serie A Manchester United a lavoro verso la Roma: Patrick Dorgu è tornato in gruppo
Immagine box news Serie A L'Inter domani sfida il Feyenoord: Dimarco torna titolare, straordinari per Thuram
Immagine box news Serie A Gattuso non è abituato. Il 16 agosto sembrava l'ennesima sfida da Don Chischotte
Immagine box news Serie A Udinese: Runjaic out, Zanetti in, manca solo l'annuncio. Inter, torna Pavard. Le top news delle 13
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, classifiche a confronto: Mantova a quota +13. Passivo pesante per tre club
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen si è fermato. Lo tallonano in 4
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Belotti tallona, ma Shpendi del Cesena non molla
Immagine box news Serie B Palermo imbattuto in casa da oltre un anno: 20 vittorie e 1 pareggio dal 28 ottobre 2025
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 10ª giornata: Inzaghi alle spalle di Galloppa
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo la 10ª giornata: Belotti vola, Mosquera insegue
Serie C
Immagine box news Serie C Si chiude l'avventura di Leo a Gubbio: il Ds ha risolto il contratto che lo legava al club
Immagine box news Serie C Petrone su Di Bari: "Da Casarano a Salerno in dodici giorni: troppo poco tempo"
Immagine box news Serie C Picerno, Alessandro Bassoli rinnova il contratto fino al 30 giugno 2028
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: si chiude il quadro del turno. Tre sfide alle ore 20:30
Immagine box news Serie C Ostiamare, mal di vittorie: a secco da oltre un mese. D'Antoni: "Ingenui sul gol preso dal Livorno"
Immagine box news Serie C Il Livorno torna a vincere, ma Lucarelli: "Se si pensa di andare in B sono un freno a mano"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio