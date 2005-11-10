Il Milan vince il derby e Cardinale pensa ai dipendenti: regalata loro la maglia di Baresi

Il Milan ha vinto il suo sesto derby negli ultimi otto giocati e per Gerry Cardinale non è stata una partita come le altre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron del club rossonero ha voluto ringraziare tutti i dipendenti della società di Via Aldo Rossi, regalando loro una maglia con il numero 6 di Franco Baresi, storico ex capitano che è scomparso solo qualche mese fa. Dopo l'annuncio dello speaker durante ogni match casalingo al termine della formazione, è arrivato dunque l'ennesimo attestato di quanto resti fondamentale per l'ambiente colui che è stato una leggenda del calcio.

Le parole di Cardinale

Il proprietario del Milan ha parlato dopo la partita vinta 3-1 contro l'Inter: "Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza.

Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada".