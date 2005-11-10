Retroscena Udinese, prima di Zanetti contatto con D'Aversa. I motivi del no

Paolo Zanetti sarà il nuovo allenatore dell’Udinese. Toccherà all’ex tecnico dell'Hellas Verona prendere il posto di Kosta Runjaic sulla panchina friulana, con un contratto fino a giugno e un’opzione per la stagione seguente.

Zanetti, però, non è stato il primo nome con il quale il club della famiglia Pozzo si è messo in contatto quando ha iniziato a valutare seriamente di sostituire la guida tecnica della Prima Squadra.

A D’Aversa la prima chiamata

La prima telefonata, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è stata fatta a Roberto D’Aversa, tecnico che nella scorsa stagione ha condotto il Torino a una comoda salvezza. La situazione non è, poi, andata in porto per una divergenza chiara di vedute fra l’allenatore e la società. D’Aversa ha, infatti, declinato la proposta dei bianconeri perché non gli era stato dato l’ok a portare con sé il suo staff per intero, ma solo il suo vice e il match analyst. Niente preparatori atletici di fiducia, dunque, per l’allenatore classe 1975 che avrebbe dovuto lavorare proprio su quello che è l’aspetto più problematico dell’avvio di stagione della formazione friulana senza i suoi uomini.