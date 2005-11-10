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Spalletti spera nei gol di Kolo Muani e Woltemade per uscire dalla crisi

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
27.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
Juve, Spalletti conferma il 3-5-2 contro il Genoa, ma i rientri degli esterni imporranno scelte diversi. Intanto, i numeri premiano Kolo Muani e Woltemade
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Juventus oggi sarà vigilia della gara contro il Genoa. Chi ha giocato contro il Lecce, ieri, ha svolto un allenamento defaticante, mentre gli altri hanno effettuato una seduta normale. Per il match contro il Genoa, la Juventus non recupera nessuno degli infortunati. Perciò Spalletti andrà avanti con il 3-5-2.
La squadra bianconera è chiamata a dare continuità ai segnali mostrati nelle ultime uscite, cercando di consolidare le proprie certezze tattiche. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha individuato in questo sistema di gioco una soluzione utile per garantire maggiore equilibrio e protezione alla squadra, soprattutto in una fase della stagione condizionata dalle assenze. Tuttavia, le prossime settimane potrebbero portare nuove riflessioni, soprattutto quando alcuni giocatori torneranno a disposizione. Nel frattempo, anche i numeri offensivi offrono indicazioni interessanti sulle soluzioni che possono fare la differenza.

Juventus, il 3-5-2 convince Spalletti: ma con i rientri serviranno scelte forti

La Juventus nelle ultime partite ha giocato con il 3-5-2. Questo cambio di sistema di gioco è stato deciso da Spalletti dopo un confronto con i suoi giocatori in seguito alla sconfitta contro la Lazio. La squadra si sente più protetta con questo modulo e il tecnico ha deciso di andare incontro alle richieste del gruppo, anche perché in questo periodo gli infortuni non mancano. La priorità, in questa fase, è trovare continuità e dare ai bianconeri un assetto nel quale possano esprimersi con maggiore sicurezza. Il 3-5-2 sembra aver risposto a questa esigenza, permettendo alla squadra di avere più copertura e una struttura maggiormente equilibrata. Ma cosa succederà quando torneranno Yildiz, Conceicao e Nico Gonzalez? A quel punto, la Juventus si ritroverebbe con cinque esterni a disposizione, mentre con questo sistema di gioco il posto disponibile sarebbe soltanto uno. Una situazione che potrebbe aprire nuove riflessioni sulle gerarchie e sull'impiego dei giocatori più talentuosi della rosa. Dopo la pausa, quando alcuni degli infortunati rientreranno, per Spalletti arriverà quindi il momento di prendere decisioni importanti. Il tecnico dovrà trovare il modo di valorizzare le qualità offensive della squadra senza rinunciare all'equilibrio conquistato nelle ultime partite. L'obiettivo sarà evitare che lo spazio a disposizione dei giocatori di maggiore talento venga ridotto oltremodo. Il 3-5-2 resta, per ora, la soluzione scelta, ma i prossimi rientri potrebbero rimettere in discussione alcune certezze.

La Juventus cambia volto con Kolo Muani e Woltemade: lo confermano i numeri

La Juventus cambia volto quando Kolo Muani e Woltemade giocano insieme. A evidenziarlo sono i numeri che mettono a confronto il rendimento offensivo bianconero con e senza la coppia in campo. I dati raccontano una squadra capace di aumentare la propria pericolosità quando può contare contemporaneamente sui due attaccanti, con una crescita evidente in diverse voci statistiche. La differenza più significativa riguarda i gol, che passano da una media di 1,1 senza la coppia a 2,9 con entrambi in campo. Un incremento importante, accompagnato dalla crescita dei tiri in area, che salgono da 7,9 a 11,4. La presenza contemporanea dei due attaccanti sembra quindi garantire alla Juventus una maggiore capacità di arrivare alla conclusione da posizioni favorevoli e di mettere sotto pressione le difese avversarie. Anche gli expected goals (xG), indicatore della qualità delle occasioni create, aumentano sensibilmente: da 1,1 a 2,1. Un dato che conferma come, con Kolo Muani e Woltemade insieme, i bianconeri riescano a costruire opportunità potenzialmente più pericolose. Crescono inoltre i tocchi in area, da 27,2 a 33,5, segnale di una maggiore presenza negli ultimi metri e di una squadra più capace di occupare gli spazi offensivi. Non tutte le statistiche, però, cambiano nella stessa misura. I tiri da fuori area restano infatti invariati a quota 5,6, mostrando come la crescita riguardi soprattutto la produzione offensiva dentro l’area avversaria. Aumentano anche i cross tentati, che passano da 12,5 a 18,8: un incremento che suggerisce una maggiore ricerca della profondità e della presenza in area attraverso le corsie esterne. Nel complesso, i numeri fotografano una Juventus più incisiva quando Kolo Muani e Woltemade condividono il campo. La media dei gol quasi triplica, mentre aumentano conclusioni ravvicinate, expected goals e tocchi in area. Si tratta di dati indicativi, che non dimostrano da soli un rapporto diretto di causa-effetto, ma che evidenziano una tendenza chiara: con entrambi a disposizione, il potenziale offensivo bianconero cresce in maniera significativa.

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