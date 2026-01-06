Juventus, un Chiesa-bis è possibile. E Spalletti stapperebbe lo spumante per il suo 'Sinner'

La Juventus prova a muovere un passo deciso sul mercato invernale e torna a guardare in direzione Liverpool. Come riferisce all'interno delle proprie colonne l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i contatti con i Reds sono avviati e l’idea è chiara: valutare la possibilità di un ritorno temporaneo di Federico Chiesa a Torino fino al termine della stagione. Dopo i primi approcci, l’operazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime due o tre settimane.

La porta tra i due club non è chiusa. La Juventus ha chiesto informazioni e il Liverpool si è detto disposto ad ascoltare, anche se preferirebbe una cessione definitiva piuttosto che un prestito. A complicare i tempi c’è la Coppa d’Africa, con Mohamed Salah ancora impegnato. In questo senso, il rientro del fuoriclasse egiziano sarà determinante per le scelte offensive dei Reds.

Per Chiesa, un ritorno in bianconero significherebbe ritrovare centralità e continuità, oltre a rilanciarsi in ottica Nazionale. Il ct Rino Gattuso lo segue da tempo e lo considera una risorsa importante in vista delle qualificazioni mondiali di marzo. Tre mesi alla Juventus potrebbero restituirgli ritmo e credibilità. Le parti restano in contatto e trovare un equilibrio, anche economico, non appare impossibile. Il suo ingaggio, infatti, è salito da cinque a 7,5 milioni a stagione, ma alla Continassa costerebbe la metà per il tempo che ci divide da qui al prossimo giugno. Luciano Spalletti, al timone della squadra da poco più di due mesi, stapperebbe lo spumante per il ritorno del suo Sinner del pallone.