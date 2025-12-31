Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce quant'è distante quel 25 aprile 2004! A gennaio è una prima volta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:39Le Statistiche
Redazione Footstats

Dall’unico successo del Lecce nella Torino bianconera sabato 3 gennaio 2026 saranno trascorsi esattamente 7.923 giorni!
Sui calendari era evidenziata la data del 25 aprile 2004 e al triplice fischio conclusivo dell’arbitro Gianluca Paparesta i giallorossi di mister Delio Rossi si erano imposti per 4-3 sui bianconeri di coach Marcello Lippi. Questo il tabellino marcatori di quell’incontro: Trezeguet al 3’, Franceschini al 23’, Konan al 30’ e al 44’, Chevanton al 52’, Maresca al 56’ e Del Piero al 79’.
In seguito, ecco una serie positiva per la Vecchia Signora arrivata a contare 10 scontri diretti (8V – 2X con 28GF e 9GS, compreso il 4-1 nella cadetteria 2006-2007).
Complessivamente ammontano a 20 gli Juventus-Lecce disputati dal 1985-1986 in poi (la sfida compie quindi i quarant’anni): 15 successi bianconeri, 4 segni X, 1 vittoria giallorossa, 51 gol marcati dai padroni di casa, 15 reti fatte dai giocatori ospiti.
Come arrivano a questo incrocio i due club?
Madama che rincorre le posizioni di vertice con 32 punti (9V – 5X – 3P con 23GF e 15GS), di cui 18 fatti in casa (5V – 3X – 0P con 14GF e 7GS) ha chiuso l’anno col 2-0 in casa del Pisa. Salentini che lottano per conquistare quarta salvezza di fila con 16 punti (4V – 4X – 8P con 11GF e 22GS), 7 dei quali raccolti in trasferta (2V – 1X – 4P con 5GF e 11GS) lo scorso fine settimana hanno incassato uno 0-3, con polemiche, dal Como.

PS: per la prima volta nella sua storia Juve-Lecce andrà in scena nel mese di gennaio. Prima d’ora, al massimo, l’incrocio era stato giocato a febbraio, in 5 occasioni.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
20 incontri disputati
15 vittorie Juventus
4 pareggi
1 vittoria Lecce
51 gol fatti Juventus
15 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Lecce 4-0, 15° giornata 1985/1986

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Lecce 2-1, 32° giornata 2024/2025

