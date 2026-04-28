Juventus, gli ultimi retroscena. TuttoSport: "Vlahovic? Da Juve se.."
Il calcio in bilico. Tuttosport fotografa una situazione che travalica i semplici risultati sul campo. L'inchiesta allarga i confini e tocca arbitri, PM, procura federale: Rocchi, Gervasoni, Di Vuolo, Nasca e Paterna risultano indagati, ma non l'Inter e i suoi dirigenti. Il nuovo incarico del pm Ascione in Procura ha provocato lo scarico della responsabilità a Tommasi come designatore ad interim. Oggi il Collegio di Garanzia del Coni discute il ricorso di Zappi.
Gravina tuona: «Viola il principio di autonomia tutelato da Cio, Fifa e Uefa». Una tempesta che infiamma il pallone italiano.
Vlahovic? Da Juve se... Tuttosport racconta di quattro partite cruciali per il serbo, quelle dove deve dare garanzie sul piano fisico e favorire una riapertura delle trattative per il rinnovo. I 110' di San Siro secondo Spalletti dicono tutto: è stata la prova definitiva di una Juve che non sa stare in campo senza il suo centravanti. Dusan sa di avere un'ultima chance per convincere Thiago Motta e i dirigenti bianconeri che il progetto comune merita di proseguire. Yildiz rimane l'alternativa numerica, ma il peso specifico di Vlahovic è inconfondibile.
Spazio laterale sulla prima pagina al Torino, con D'Aversa celebrato dal quotidiano torinese. Tuttosportfa un focus su un mese straordinario del tecnico granata, quello che ha riportato fiducia e rispetto in una piazza che era stata ferita. Ancora nessun segnale ufficiale, e l'ombra di Juric rimane nell'aria, ma l'allenatore ha conquistato i tifosi con personalità e sacrificio. Una victoire morale che accorcia le distanze dalla salvezza aritmetica.
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