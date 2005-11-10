Spalletti ci ripensa: subito in campo Woltemade. Senza il tedesco Kolo Muani non ha mai segnato

Tutto il mondo Juventus avrebbe voluto vedere in campo dal primo minuto, nella sfida contro la Lazio che si sta giocando in questi minuti, Randal Kolo Muani e Nick Woltemade insieme, ma Spalletti non ha "accontentato" i tifosi e non solo, lasciando il tedesco in panchina.

Una scelta che non ha pagato, visto che la Juve ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0, prendendosi anche i fischi dello Stadium, ma lo stesso allenatore, oggi squalificato e sostituito da Domenichini, ci ha ripensato e ha subito inserito in campo l'ex Newcastle, arrivato in prestito in estate, al posto di Alajbegovic, evanescente nella prima frazione di gioco.

Kolo Muani senza Woltemade non ha mai segnato

Chi spera di poter trarre beneficio dall'ingresso in campo del tedesco è proprio l'attaccante francese, che ha sbagliato tanto, come spesso gli è accaduto in questa stagione, nel primo tempo, e che ancora una volta ha confermato la legge secondo la quale riesce ad andare in gol soltanto se in campo, accanto a sé, c'è proprio Woltemade. Anche Spalletti spera che possa arrivare la svolta, per evitare una sconfitta che sarebbe dolorosissima per la classifica. Attualmente, con il secondo tempo tutto da giocare, la Juve si trova infatti al settimo posto, a quota 11, a -8 dall'Inter capolista dopo appena 7 giornate.