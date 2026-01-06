Juventus, Kalulu: "L'abbiamo preparata anche sulle uscite di Muric"
TUTTO mercato WEB
Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha parlato subito prima dell'inizio della ripresa tra Sassuolo e Juventus con una rapida battuta ai microfoni di Dazn in occasione della rete segnata nella prima frazione: "L'abbiamo preparata anche sulle uscite di Muric".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile