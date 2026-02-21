Kalulu, la Figc dice no. L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve senza grazia"
"Juve senza grazie" è il titolo che campeggia quest'oggi sulla prima pagina a firma Corriere dello Sport. La Figc ha infatti detto no alla richiesta di grazia per Kalulu avanzata dalla Juventus, motivo per il quale la squalifica rimediata dal francese contro l'Inter resta. Il giocatore salterà quindi la sfida di oggi pomeriggio contro il Como, nella quale sarà assente anche Bremer.
Spalletti deve quindi far fronte all'emergenza assenze in vista di due partite, quella di oggi e quella di mercoledì, che significano "Champions".
