L'ex promessa del Real, Blanco: "Con Zidane giocavo, poi è arrivato Ancelotti..."

Il centrocampista dell'Alaves, Antonio Blanco, parla del suo passato fra le fila del Real Madrid. In una intervista rilasciata al quotidiano iberico Marca

Queste le sue parole: "Ho giocato cinque o sei partite con Zidane, ed è andata molto bene, ma poi è arrivato Ancelotti, sono arrivati ​​gli acquisti... e tutto ciò che volevo era giocare. Se non era al Madrid, doveva essere da qualche altra parte. La mia decisione era chiara".

Poi confida di aver pensato di mollare e tornare indietro viste le difficoltà ad imporsi inizialmente: "Se ho chiamato i genitori per dirgli che volevo mollare? Il primo anno non glielo dissi così, ma ci pensai. Ma ci fu anche un anno prima di arrivare nelle giovanili in cui lo dissi a mio padre, perché era anche la pre-stagione, quando torni dall'estate, dalla compagnia degli amici, che credo sia stata la parte più dura, i mesi estivi, passare dal paese alla città era la parte più dura. E ci fu un'estate, se ricordo bene, durante il mio primo anno nelle giovanili o giù di lì, in cui dissi a mio padre che volevo smettere perché quello che volevo era stare con i miei amici, che non volevo stare lì da solo. Ma lui mi incoraggiò ad andare avanti, a non mollare, che c'erano anche giornate no ma che dovevo continuare a lavorare. E beh, grazie a questo, sono ancora qui oggi".