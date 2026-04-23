Sarri: "Se i tifosi tornassero in finale di Coppa Italia, sarei l'allenatore più felice del mondo"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la semifinale di Coppa Italia vinta ai rigori contro l'Atalanta, parlando così del match: "Abbiamo fatto un bel cammino, partita di grande cuore, gruppo solido, si sono comportati da uomini soffrendo tutti insieme. Il percorso è stato di grande livello, ci dà soddisfazione, eliminando queste squadre dà importanza alla finale, dà soddisfazione ai tifosi, stanno tutti davanti alla televisione a soffrire".

Dopo il Bologna, avete nuovamente vinto ai rigori.

"Vanno studiati, nelle ultime 3 giornate è stata fatta affondo l’analisi. Motta ha qualità particolari, ne ha parati 4 su 5 stasera, uno a Bologna, nessuno ha questi numeri in Serie A, spero rimanga umile, deve ancora migliorare".

È la prima finale da allenatore della Lazio.

"Per esperienza, quando ci sei non basta. Ho sempre portato rispetto alle scelte dei tifosi, avranno le loro motivazioni, se dovessero tornare facendoci una sorpresa sarei l’allenatore più felice del mondo".