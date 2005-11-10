Oggi in TV, Serie A: si chiude la 9ª giornata: dove vedere i due posticipi
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Daniel Uccellieri
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29.10.2026 05:30Altre Notizie
Ultime due gare della nona giornata di Serie A: dove vedere Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta
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© foto di Federico De Luca
Si chiude la nona giornata di Serie A, due le gare in programma questa sera: alle 18.30 Frosinone-Lecce, alle 20.45 Fiorentina-Atalanta.
Dove vedere tutte le gare di oggi giovedì 29 ottobre
18.30 Frosinone-Lecce (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.45 Austria Vienna-Juventus (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Paris FC-Hacken (Champions League femminile) - DISNEY+
20.45 Fiorentina-Atalanta (Serie A) - DAZN, DAZN 1
21.00 Manchester City-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Koge-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
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