Stasera verrà assegnato il Pallone d'Oro, ma Kvaratskhelia diserterà la cerimonia

La cerimonia del Pallone d'Oro 2026 rischia di essere segnata da defezioni di peso tra i candidati al premio. Il recupero di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione blocca infatti ben sei nominati appartenenti alle file parigine: Achraf Hakimi, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Ferran Torres e Vitinha. Tra le incertezze figura anche la presenza del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a Londra dallo scorso fine settimana e in attesa di prendere una decisione all'ultimo minuto, mentre è invece atteso all'evento l'infortunato Ousmane Dembélé.

Chi non ci sarà "a sorpresa"

L'assenza più pesante e ormai confermata riguarda tuttavia Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da L'Équipe, il 25enne georgiano - in lizza come uno dei grandi favoriti della vigilia - non si recherà alla serata di gala nella capitale inglese: l'ex Napoli è costretto a volare a Doha, in Qatar, all'inizio della settimana per sottoporsi a un intervento chirurgico in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata in Champions League contro il Barcellona. Un imprevisto amaro per l'ex Napoli, reduce da una stagione straordinaria all'ombra della Tour Eiffel nonostante la mancata partecipazione al Mondiale con la propria selezione nazionale.

Il percorso

Il contributo di Kvara al percorso del Paris Saint-Germain è stato straordinario: con un bottino di 10 gol e 7 assist sulla scena continentale, l'asso georgiano è stato infatti uno dei grandi trascinatori che hanno condotto il club della capitale alla conquista del suo secondo titolo consecutivo in Champions League. Prestazioni che gli sono valse l'inserimento costante nella top 5 dei candidati - secondo i bookmakers - alla vittoria finale della 77esima edizione del premio, al fianco di giganti del calibro di Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Lionel Messi.