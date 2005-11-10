Terribile infortunio al crociato, Kvaratskhelia sceglie di volare a Doha per l'intervento

Khvicha Kvaratskhelia salterà tutta la stagione con il PSG. L'ex Napoli è rimasto vittima della lesione al legamento crociato del ginocchio destro durante la vittoria della squadra transalpina contro il Barcellona (4-2), martedì in Champions League: l'attaccante georgiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all'inizio della settimana a Doha, in Qatar, presso la clinica Aspetar, rinomata a livello mondiale per la sua medicina all'avanguardia. Lo riferisce L'Equipe.

Quando si opera

Questo infortunio costituisce un duro colpo per il club parigino, che dovrà fare a meno di uno dei suoi principali elementi offensivi per il resto della stagione. Secondo le informazioni del quotidiano francese, l'intervento chirurgico è programmato per i prossimi giorni. La durata esatta della sua indisponibilità resta da precisare, ma Kvaratskhelia non giocherà più questa stagione.

Le parole di Luis Enrique

"Purtroppo lo sapevamo già. È una lesione brutta. Pensi al giocatore, a quello che dovrà affrontare. È difficile, ma bisogna restare positivi", ha dichiarato l'allenatore del PSG, Luis Enrique, manifestando vicinanza al calciatore georgiano. Il tecnico spagnolo ha allargato il discorso alle difficoltà che ogni professionista può incontrare durante la propria carriera: "Quando sei un giocatore professionista e vuoi avere una carriera di 10-15 anni, devi mettere in conto anche gli infortuni".