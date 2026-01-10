L'agente di Dragusin: "I gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Non è la scelta giusta"

Radu Dragusin si appresta a lasciare il Tottenham in questo calciomercato di gennaio 2026 e la possibilità di arrivare a un profilo come quello del difensore rumeno ex Juventus è di attrazione per molte realtà in cerca di rinforzi per l'inverno.

In questo momento la destinazione più probabile per Dragusin sembra essere la Roma. I giallorossi vorrebbero il difensore in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham e nei giorni scorsi hanno iniziato a muovere i fili per provare ad arrivare al rinforzo per la retroguardia che farebbe felice anche Gasperini. Una base prestito che nelle idee della Roma farà da 'garanzia': reduce da un grave infortunio, il centrale ha da poco completato il recupero dalla rottura del legamento crociato e qualche incertezza sul suo attuale stato di forma non può che esserci.

Anche a sentire le parole del suo agente Florin Manea, in Serie A l'unica ipotesi veramente calda è quella che porta alla Roma. Ha detto il procuratore, intervistato da Rai Sport: "Manca l'ok del Tottenham alla Roma per avviare la trattativa, Radu costa 25 milioni. L'Italia per Dragusin è speciale, ci sono anche altre offerte ma ha fatto bene in Serie A. Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma". Per Dragusin si era parlato anche di Fiorentina, ma l'ipotesi viola viene 'smontata' da Manea: "La rispettiamo ma non sarebbe la scelta giusta".