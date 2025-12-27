Baroni cerca continuità dopo il successo al Mapei. Il Corriere di Torino: "Oggi c'è il Cagliari"

Niente feste per la Serie A, in campo già oggi per la diciassettesima giornata di campionato. Tra le protagoniste ci sono Torino e Juventus.

Granata impegnata in casa contro il Cagliari per un delicato scontro salvezza. Archiviato il successo di una settimana fa ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la formazione allenata da Marco Baroni sarà chiamata a dare continuità. Sulle scelte del tecnico fiorentino è ballottaggio Casadei-Gineitis a centrocampo, davanti Adams e Zapata sono leggermente avanti a Simeone.

Juventus invece impegnata la sera per affrontare a domicilio all’Arena Garibaldi per affrontare il Pisa. Bianconeri che vengono da tre successi consecutivi, tra cui i due in campionato contro Bologna e Roma che li ha rilanciati in chiave quarto posto. Spalletti dovrà rinunciare a Conceicao e per questo davanti ci sarà Miretti, assieme ad Yildiz, ad agire alle spalle di uno tra Openda e David.