La sfida sul futuro vinta da Tramoni. Che non dovrà ripartire ancora dalla B

Una partita che suona come un nuovo inizio. La gara di sabato di Matteo Tramoni contro il suo passato, contro il Cagliari, poteva rappresentare anche una sorta di bivio, di ultima spiaggia della stagione per capire quel che il Pisa avrebbe voluto fare di lui a gennaio. Perché non è un mistero che il Palermo vorrebbe con forza l'esterno d'attacco e trequartista corso, nato nell'Ajaccio, passato nella cantera del Cagliari e poi esploso con la maglia dei toscani.

La scorsa stagione è stato una delle armi segrete del Pisa di Filippo Inzaghi che ha conquistato la Serie A e non a caso il suo ex mentore lo avrebbe voluto anche in rosanero per provare anche in questa stagione il grande salto. Con la maglia dei toscani, con Alberto Gilardino in panchina, non è riuscito finora a esplodere. Anzi. Fino alla trasferta di Cagliari. Perché il richiamo del passato, quello che insieme al fratello Lisandru lo ha portato a fare il salto delle isole e a sbarcare in Italia, suonava pure come ultima spiaggia. Come lo scoglio da superare per non dover ripartire dalla stessa casella dello scorso anno.

La gara giocata è stata sontuosa, nel 2-2 di domenica. La pagella di Tuttomercatoweb.com lo ha incoronato tra i migliori in campo. 7. "Il grande ex della giornata si prende la scena. Nella prima frazione di gioco, prima si fa parare un tiro da Caprile e poi trasforma con freddezza il rigore del vantaggio. In generale, mette il piede nelle più importanti azioni pisane". Tramoni è tornato. O, forse, ha soltanto iniziato.