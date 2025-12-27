Il Cagliari in emergenza impegnato a Torino. L'Unione Sarda: "Caccia di punti salvezza"

Cagliari impegnato in casa del Torino per la diciassettesima giornata di Serie A, ultima gara di campionato di questo 2025.

Per i rossoblù, dopo la vittoria raccolta contro la Roma, sono arrivate in successione la sconfitta sul campo dell’Atalanta e l’ultimo amaro pareggio alla Domus Arena raccolto in extremis dal Pisa. Per questo la squadra va in cerca di riscatto e di una vittoria lontana dalle mura amiche che in campionato manca dallo scorso 19 settembre.

È emergenza totale, però, per Fabio Pisacane, che dopo i lungodegenti Felici, Ze Pedro e Belotti e gli impegnati in Coppa d’Africa Luvumbo e Liteta, dovrà fare a meno anche dello dell’infortunato Folorunsho e degli influenzati Mina e Rodriguez. In difesa scelte pressoché obbligate con Zappa, Luperto e Obert a formare il terzetto. Davanti Borrello è in vantaggio su Kilicsoy per agire al fianco di Sebastiano Esposito.