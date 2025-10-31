L'agente di Panichelli: "Non ho sentito nessuno del Milan, ma so che lo conoscono"

Martin Guastadisegno, agente di Joaquin Panichelli, attaccante argentino dello Strasburgo accostato anche al Milan, si è così espresso a MilanPress sulla voce che lo vorrebbe nel mirino di Tare: "Nessuna novità con il Milan. Al momento non ho sentito nessuno nonostante abbia un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti nelle ultime settimane? Nessuno, ma è un nome che il Milan conosce e segue già da tempo".

La favola Strasburgo e la realtà Panichelli

In una Ligue 1 dominata da giganti come il PSG e il Monaco, lo Strasburgo sta vivendo un'autentica favola. Terzo in classifica con 16 punti dopo 10 giornate, a soli due lunghezze dalla vetta, il Racing Club Alsace sogna l'Europa grazie a un nome che fino a pochi mesi fa era noto solo agli addetti ai lavori: Joaquín Panichelli.

L'attaccante argentino, classe 2002, è la rivelazione assoluta della stagione 2025/2026, con 9 gol in 10 presenze che lo proiettano in cima alla classifica dei cannonieri, due reti davanti a Mason Greenwood del Marsiglia. Ma Panichelli non è solo un bomber: è il simbolo di una squadra che, sotto la guida di Liam Rosenior, ha sposato un calcio verticale, aggressivo e spettacolare, mescolando pressing alto e transizioni letali.