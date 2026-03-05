I colloqui sul futuro. Tuttosport in prima pagina: "Contatto tra la Juve e Spalletti"
"Juve-Spalletti, cont(r)atto". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla Juventus e sul tecnico Luciano Spalletti. I bianconeri infatti hanno posto le basi per il prolungamento di contratto dell'allenatore, in scadenza a giugno prossimo. La Juve sta discutendo la durata del nuovo accordo ma anche il ruolo di Spalletti nelle scelte di mercato. Intanto tra le buone notizie c'è quella del rientro in gruppo di Vlahovic, su cui Spalletti punta tanto per la corsa Champions.
ALLEGRI - In primo piano anche il futuro di Max Allegri, che potrebbe lasciare il Milan visto il nuovo corteggiamento del Real Madrid. Perez ci sta provando per la terza volta con il tecnico toscano, che a Madrid vorrebbe portare con sé Luka Modric in veste di collaboratore tecnico. Tra le richieste per arrivare al sì ci sarebbe anche quella di un rinforzo a centrocampo, che porta proprio ad Adrien Rabiot.
ITALIA - In primo piano anche la Nazionale, con le scelte di Gattuso verso il play-off del 26 marzo previsto a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Tra le soluzioni c'è anche quella di Marco Verratti, che si alternerà con Locatelli in cabina di regia. Tra i convocati spicca anche Chiesa mentre può tornare Gatti. Chiamata quasi sicura invece per Palestra, con Zaniolo che invece dovrebbe rimanere fuori.
