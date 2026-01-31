L'annuncio di Fabregas sul mercato del Como: "È fatta per Cuenca, ma non arriverà subito"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Atalanta, ha parlato anche del mercato di gennaio del suo Como in queste ultime ore di trattative:

Dal mercato arriverà qualcuno ora?

"Per uno non è ancora chiuso, ma so che sta andando bene. Cuenca è fatto ma non arriva subito"

I dettagli dell'affare Cuenca

Per assicurarsi il classe 2007 il Como pagherà un indennizzo economico a favore dei catalani a partire dal primo luglio, con il giovane difensore che rimarrà in Spagna, in prestito allo Sporting Gijon, per altri sei mesi. La cifra dell'indennizzo dovrebbe ammontare a circa 500mila euro per quello che, di fatto, sarà il primo rinforzo estivo della squadra di Cesc Fabregas. In questi sei mesi il giocatore avrà dunque la possibilità di mettersi in mostra in una squadra, lo Sporting Gijon, che attualmente è settimo in Segunda Division. I blaugrana manterranno anche una percentuale sulla futura rivendita. In carriera Cuenca vanta 26 presenze e un gol con il Barça Atletic e una partita con il Barcellona. Inoltre è sceso in campo 6 volte con la Spagna Under 15, 6 con l'Under 16, con un gol all'attivo, 6 con l'Under 17, 18 con l'Under 19 e 7 con l'Under 20. Nel suo palmares annovera una Youth League.