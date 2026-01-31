"Il Como è cultura, Fabregas mi affascina". La Provincia apre con le parole di Lele Adani

Vincere per salire a quota 43 punti, gli stessi che al momento hanno Roma e Napoli - rispettivamente terza e quarta - e uno in più della Juventus, quinta. Il Como accoglie al Sinigaglia l’Atalanta in un match che sembra un vero e proprio crocevia per l’Europa per entrambe le squadre, separate in classifica da cinque punti.

Dopo essere tornata agli Ottavi di Coppa Italia eliminando la Fiorentina, la squadra di Cesc Fabregas non ha assolutamente voglia di frenare il proprio volo ed è pronta a rimettere i titolatissimi per battere la Dea. Dopo un turno di riposo, in cabina di regia tornerà Perrone, mentre sulla trequarti si rivedranno Baturina e Nico Paz dal 1’. In avanti, con l’infortunio di Douvikas, è pronto a tornare Alvaro Morata, che dopo essersi sbloccato in campionato è pronto anche a timbrare anche in campionato.

Nella prima pagina del quotidiano spazio anche ad un intervista fatta dall'ex difensore, oggi opinionista, Daniele Adani che ha proposito del Como ha detto: "È cultura". E su Fabregas: "Mi affascina".