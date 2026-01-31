Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo è sempre più salvo, il Pisa sempre più ultimo
Successo a dir poco prezioso per il Sassuolo di mister Grosso, che batte 3-1 in trasferta il Pisa di Gilardino e raggiunge l'Udinese a quota 29 punti, piazzandosi quindi in una situazione di classifica particolarmente tranquilla. Toscani invece sempre ultimi con 14 punti, a -4 dalla zona salvezza. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo le prime due gare valide per il 23° turno:
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Roma 43 (22)
Napoli 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 25 (22)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Torino 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (22)
Fiorentina 17 (22)
Verona 14 (22)
Pisa 14 (23)
