Live TMW Sassuolo, Fabio Grosso: "Berardi è un giocatore determinante e ce lo teniamo stretto"

17:00 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Fabio Grosso al termine di Pisa Sassuolo. Diretta testuale a cura di TMW .

Hai vinto con Cremonese e Pisa, che segnale è?

"Abbiamo fatto una ottima partita, ho visto molte cose positive da riproporre e altre da migliorare".

Quanto ha inciso Berardi?

"Lo conoscete meglio di me è un giocatore determinante e ce lo teniamo stretto".

Quali sesazioni ha avuto sull'ipotetico rosso a Muric?

"Ho visto la dinamica, e per precauzione ho mandato Turati a scaldarsi".

Prima del terzo gol erano pronte delle sostituzioni che ha posticipato?

"In quel momento la partita era in bilico, poi abbiamo fatto gol e l'ho posticipato".

L'inizio del Sassuolo non è stato brillante ma la squadra ha retto bene, come l'ha preparata?

"Eravamo pronti a tutto, sapevamo che la partita sarebbe stata fisica e abbiamo gestito bene i momenti".

Come ha invertito l'inerzia della partita dopo il gol del Pisa?

"Non siamo entrati come volevamo, ma siamo stati bravi nel reagire ma ci sono che comunque cose da migliorare".

Quella di oggi è stata la miglior gara della stagione'

"Dentro la partita ci sono tante cose positive che abbiamo fatto, e ovviamente anche diversi spunti su cui possiamo e dobbiamo migliorarci, perché sono proprio quei dettagli che poi determinano i risultati. Se quella di oggi sia la nostra miglior prova stagionale? Abbiamo già fatto buone prestazioni in altre circostanze, diverse tra loro. La gara di oggi, per alcuni tratti, è stata molto buona; per altri meno. In altre partite abbiamo avuto più continuità nell’arco dei 90 minuti.Però questa ce la teniamo stretta, perché conoscevo molto bene le difficoltà che avremmo incontrato: erano tante, erano grandi.

Venire qui, resistere a quelle difficoltà e portare a casa l’intera posta in palio non era semplice. E ci siamo riusciti, facendo molte cose positive e altre che, come ho detto prima, possiamo e vogliamo migliorare".