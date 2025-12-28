Inter, Pio Esposito: "Avanti per la mia strada, cerco di imparare dai tanti campioni"
Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN dopo la gara vinta di misura sull'Atalanta nella quale ha servito l'assist per il gol decisivo di Lautaro: "Ho pensato a entrare con la testa giusta, è capitata subito la palla decisiva e ho fatto la scelta migliore dandola a Lautaro. Va bene così".
Cosa ti aspetti dal 2026?
"Non mi aspetto niente, cerco di andare avanti per la mia strada lavorando ogni giorno per imparare da Lautaro e dagli altri campioni che abbiamo".
