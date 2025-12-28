Zielinski lancia una stoccata a Inzaghi: "L'anno scorso il mister aveva i suoi titolarissimi"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 sull'Atalanta: "Il gol ha cambiato tantissimo, quando vinci sei sempre felice. Abbiamo fatto un'ottima partita, nel primo tempo c'è mancata cattiveria sotto porta anche se Thuram aveva trovato il gol che gli è stato annullato. Nel secondo siamo stati bravi, soprattutto Pio a recuperare questa palla e servire il nostro bomber che ci ha fatto vincere la partita".

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

"Prima di questa stagione ero in terza fila, non ero neanche in seconda ma io credevo in me stesso e nelle mie qualità. Il primo anno è stato difficile, anche per gli infortuni. Davanti avevo tanti campioni che avevano fatto bene l'anno prima e il mister aveva i suoi titolarissimi mentre quest'anno sono coinvolti più giocatori ed è una bellissima cosa, perché ne abbiamo tanti di qualità e si vede".