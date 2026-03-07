L'Atalanta di Palladino non sbaglia mai 3 volte: dopo 1 o 2 colpi a vuoto, sempre il riscatto

Tra pochi minuti, l'Atalanta è attesa dalla sfida casalinga contro l'Udinese. Ennesimo impegno all'interno di un vero e proprio tour de force per la Dea, unica squadra di Serie A ancora impegnata su 3 fronti. Un susseguirsi di partite che inevitabilmente porta a qualche risultato negativo, ma mai a vere e proprie crisi di risultati (certamente non sotto la gestione di Raffaele Palladino).

Da quando l'attuale mister nerazzurri ha ereditato il timone da Ivan Juric, l'Atalanta non è mai stata per più di 2 gare senza portare a casa la vittoria. Il primo ko al debutto sulla panchina, perdendo per 3-1 a Napoli. Delusione però archiviata in fretta, con le vittorie in Champions contro l'Eintracht Francoforte e in campionato contro Fiorentina e Genoa. Il 6 dicembre un nuovo e inatteso passo falso, cadendo in casa contro il Verona. Anche in questo caso sono seguiti 3 successi, ai danni di Chelsea, Cagliari e Genoa (stavolta liguri battuti in campionato, in precedenza in Coppa Italia).

La legge delle 3 affermazioni post sconfitta si ripete nelle settimane successive, quando la battuta d'arresto contro l'Inter viene riscattata superando in sequenza Roma, Bologna e Torino e pareggiando contro il Pisa. In seguito, risultati più altalenanti: Dea battuta da Athletic Bilbao, Union SG e - all'andata dei playoff di Champions - Borussia Dortmund. Come è ormai consuetudine, questi ko non hanno mai dato il via a periodi bui.

Venendo alla stretta attualità, la compagine bergamasca arriva alla sfida contro l'Udinese dopo aver perso in campionato contro il Sassuolo e pareggiato in Coppa Italia contro la Lazio. Nella gestione Palladino, solo in un altro caso ci sono state 2 gare consecutive senza vittorie: dopo il già citato ko contro l'Union SG, è arrivato uno 0-0 sul campo del Como. Starà dunque al mister e ai suoi ragazzi proseguire con il trend appena declinato, evitando quelle serie negative che possono determinare l'esclusione dalle due coppe o l'allontanamento dalla zona europea in Serie A.