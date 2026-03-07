Scamacca riporta in vita la Dea: incornata su cross di Zalewski, realizza il gol del 2-1
L'Atalanta non ne vuole sapere di mollare: a un quarto d'ora dalla fine, è Scamacca a segnare l'1-2. Zalewski galoppa sulla sinistra e mette in mezzo un gran pallone per il centravanti, che di testa deposita alle spalle di Okoye. C'è ancora partita dunque al Gewiss Stadium: finale tutto da vivere.
