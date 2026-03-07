Serie B, le formazioni ufficiali di Modena-Cesena: De Luca-Ambrosino sfidano Cerri-Shpendi
Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Modena e Cesena, gara valida per la 29esima giornata di Serie B in programma alle 19:30.
I gialloblù guidati da Andrea Sottil si affidano in attacco alla coppia formata da Manuel De Luca e Giuseppe Ambrosino, con Luca Zanimacchia a supporto sulla trequarti. A centrocampo spazio a Fabio Gerli e Simone Santoro, mentre tra i pali c’è Leandro Chichizola.
Risponde il Cesena allenato da Michele Mignani con Jonathan Klinsmann in porta e una difesa guidata da Giovanni Zaro. In avanti il riferimento offensivo è Alberto Cerri, affiancato dal giovane Cristian Shpendi.
Modena: Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle, Zampano; Massolin, Gerli, Santoro; Zanimacchia; De Luca, Ambrosino. A llenatore: Sottil.
Cesena: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri, Shpendi. Allenatore: Mignani.