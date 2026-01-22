L'Atalanta si gode un super Scamacca: nessuno in Serie A ha i suoi numeri da dicembre
Il gol messo a segno contro l’Athletic Club conferma il momento di grande forma di Gianluca Scamacca, sempre più centrale nell’attacco dell’Atalanta. Nonostante il ko contro la formazione basca, l’attaccante nerazzurro continua a incidere con continuità e numeri alla mano è tra i protagonisti assoluti tra i calciatori della Serie A nelle ultime settimane.
Come riferito da Opta, infatti, all’inizio di dicembre, infatti, Scamacca è uno dei quattro giocatori di Serie A ad aver partecipato a più gol in tutte le competizioni: sette contributi complessivi, frutto di cinque reti e due assist, un dato che lo colloca allo stesso livello di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Nikola Vlasic. Una crescita evidente che certifica il suo peso specifico nel sistema di gioco della Dea.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.