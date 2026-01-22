Trapani, giornata decisiva al TFN: rischio nuove penalizzazioni e ipotesi esclusione
Giornata cruciale per il Trapani, atteso oggi davanti al Tribunale Federale Nazionale per rispondere delle inadempienze legate alle scadenze federali del 16 dicembre. Il club granata, già penalizzato complessivamente di 15 punti dall’inizio della stagione, vive ore di forte apprensione, con il destino sportivo che potrebbe subire un’ulteriore svolta.
L’udienza coinvolge anche il Siracusa, ma è la posizione della società guidata da Valerio Antonini a destare maggiore attenzione. La recidiva relativa a due scadenze consecutive non rispettate espone infatti il Trapani a sanzioni che vanno da ulteriori punti di penalizzazione fino allo scenario più estremo dell’esclusione dal campionato.
Le richieste della Procura federale sono attese nel corso della giornata, mentre il dispositivo dei giudici dovrebbe arrivare entro la serata, con inevitabili ripercussioni sulla classifica del girone C. Sullo sfondo resta anche la scadenza del 16 febbraio, che potrebbe risultare decisiva: il mancato saldo delle pendenze previste fino a ottobre 2025 renderebbe infatti automatica l’ipotesi di esclusione. Un passaggio chiave che rischia di segnare in modo definitivo la stagione del Trapani.
