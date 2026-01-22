Avellino, per la porta arriva Sassi dall'Atalanta. Contatti col Como per Le Borgne
L'Avellino accelera sul mercato in entrata. Il club irpino, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha definito l'acquisto a titolo definitivo dall'Atalanta del portiere Jacopo Sassi (22), arrivato ieri pomeriggio nel capoluogo campano per sostenere le visite mediche.
Stesso iter per il difensore Alessandro Pio Riccio (23), altro nuovo innesto della formazione biancoverde. Entrambi i giocatori sono pronti ad aggregarsi al gruppo agli ordini del tecnico.
Sul fronte delle trattative, si registrano passi avanti per il ritorno di Armando Izzo (33), in uscita dal Monza.
Ore decisive anche per Andréa Le Borgne (19), centrocampista di proprietà del Como. L'Avellino sta lavorando per il prestito secco del giovane talento, ma deve battere la concorrenza del Brest. Il club lariano, tuttavia, sarebbe orientato a preferire la destinazione campana per il suo gioiellino.
