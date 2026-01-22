Catanzaro, tre necessità per il mercato. Tutti gli obiettivi del ds Ciro Polito

Complice una classifica positiva, quello portato avanti dal Catanzaro in questo mese di gennaio non è un mercato di rivoluzione, bensì di modellamento di una rosa che, finora, è stata un po' oversize.

Per questo motivo sono già usciti tre giocatori (Oliviero, Volpe e Buso) e altri quattro possono salutare il 'Ceravolo' (Oudin, Pandolfi, Bettella e Di Chiara).

Come riporta il Corriere dello Sport, però, non ci saranno sole uscite. Sono previsti, infatti, tre innesti per il roster a disposizione di Alberto Aquilani: un difensore, un esterno mancino e un attaccante.

Per il primo ruolo il nome caldo sarebbe quello di Enrico Silletti, classe 1997 del Team Altamura, seguito in Serie B anche da Empoli e Virtus Entella. Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, sono due i profili che piacciono: Nikolas Ioannou della Sampdoria ed Edoardo Masciangelo del Frosinone. Infine l'attacco, dove le attenzioni del ds Ciro Polito si sono poggiate su Noa Kljajic, giovane attaccante croato della Triestina.