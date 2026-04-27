L'avvocato Croce e l'esposto per Inter-Hellas: "Mi è sembrato un furto. Il pm mi ha convocato"

Non sono solo le partite della scorsa stagione a essere finite nel mirino, ma c'è anche Inter-Hellas Verona del 2023-2024, quella della famosa gomitata di Bastoni a Duda. Come riportato da gazzetta.it, Gianluca Rocchi e Luigi Nasca non sono stati invitati a comparire per questa vicenda, ma resta comunque importante nell'indagine la non chiamata da parte del VAR per quell'episodio.

La rosea prosegue e ricorda la denuncia da parte del tifoso e avvocato veronese Michele Croce. "Ho presentato l’esposto, l’episodio mi è sembrato subito un furto, una frode. L’arbitro VAR e il suo assistente avrebbero dovuto obbligatoriamente chiamare l’on field review, cioè chiedere all’arbitro in campo di verificare. Non l’hanno fatto, violando dolosamente una norma del regolamento. Quella scelta ha influito sul risultato della partita”.

Croce fu convocato dal pm Ascione: "Mi ha convocato prima dell’estate 2025. Mi ha detto che avrebbe raccolto audio e video. Riteneva che la mia querela non rappresentasse un episodio isolato”. Il fascicolo dell'indagine è comunque unico e di conseguenza è lo stesso delle altre partite che sono state menzionate.