L'avvocato di Rocchi: "Non so se tornerà. Calciopoli? Questa è un'altra cosa"

Antonio D'Avirro, avvocato di Gianluca Rocchi, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, durante la trasmissione Pressing, per parlare della situazione dell'ormai ex designatore della Serie A e Serie B: "L'ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un'ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave".

D'Avirro prosegue rivelando anche di non sapere qual è l'idea di Rocchi per il futuro: "Non so se tornerà, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì". Infine risponde a chi paragona l'attualità con Calciopoli: "Questa è un'altra cosa, qui si parla di due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club. Nella contestazione si fa riferimento ad altre persone, chi siano non lo sappiamo: è un reato plurisoggettivo mentre nell'avviso di garanzia è menzionato solo Rocchi".