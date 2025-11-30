Juve vince col Cagliari, il Milan batte la Lazio. Il Corriere della Sera: "In testa per una notte"

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus torna alla vittoria anche in campionato. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti per 2-1 contro il Cagliari grazie alla doppietta messa a segno da un indemoniato Kenan Yildiz, che da seguito all’ingresso determinante di qualche giorno fa a Bodo, in Champions League. Il turco ha messo a segno la doppietta che a permesso ai suoi di ribaltare il match, dopo il vantaggio iniziale di Sebastiano Esposito.

Il Milan raccoglie la terza vittoria nelle ultime quattro partite, tutte finite per 1-0. A decidere il posticipo del sabato sera giocato ieri a San Siro contro la Lazio, nella tredicesima giornata di Serie A, ci ha pensato il gol realizzato nel secondo tempo da Rafael Leao, che ha portato i rossoneri momentaneamente in testa alla classifica. In un finale caotico, che ha portato anche all'espulsione di Allegri, la Lazio ha lamentato furiosamente un rigore non concesso per fallo di mano in area di Pavlovic. Al termine del match la società biancoceleste ha scelto di restare in silenzio stampa.

Quest’oggi l’Inter sarà ospite sul campo del Pisa per provare a voltare pagina dopo i ko in sequenza contro Milan e Atletico Madrid. Nel pomeriggio Atalanta-Fiorentina metterà Raffaele Palladino di fronte al suo recente passato. A chiudere la domenica di Serie A il big match di alta classifica all’Olimpico tra Roma e Napoli.