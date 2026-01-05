L'ex allenatore di Guido Rodriguez: "Juventus, prendilo. A Torino farebbe la differenza"

Ariel Holan ha allenato Guido Rodriguez ai tempi del Defensa y Justicia e conosce benissimo il centrocampista del West Ham che piace tanto alla Juventus. Intervistato da TuttoJuve.com ha suggerito ai bianconeri che cosa fare con lui: "Glielo consiglio, nella maniera più assoluta. Arriverebbe uno che ha tanta personalità e grinta. Può reggere la pressione di un top club, sarebbe all'altezza di quella squadra".

Guido Rodriguez sta però faticando in Premier League, ma per Holan non è un problema: "Sono legate al modulo della sua squadra, non esalta le sue caratteristiche e le sue qualità, di conseguenza è normale che sia un po' in ombra. Deve essere il fulcro della manovra e in Italia può fare la differenza, soprattutto nel centrocampo di Spalletti, sia in fase offensiva, che in quella difensiva. Ha esperienza".

In carriera vanta 173 presenze e 9 gol con il Real Betis, 123 gettoni e 12 centri con l'America, 42 incontri e 5 reti con il Club Tijuana, 30 apparizioni con il West Ham, 18 partite e un gol con il River Plate e 16 sfide con il Defensa y Justicia. Inoltre è sceso in campo 30 volte con l'Argentina, segnando una rete. Il suo contratto con gli Hammers scadrà a giugno.