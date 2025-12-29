Juventus, non solo Frattesi per il centrocampo: si valuta Rodriguez del West Ham

La Juventus è alla ricerca di un profilo per rinforzare il centrocampo. Saranno giorni intensi per la dirigenza bianconera con il mercato che è pronto ad iniziare e una rosa, quella a disposizione di mister Spalletti, da rinforzare per puntare a rientrare nella lotta scudetto. I risultati ottenuti nelle ultime partite hanno rilanciato Yildiz e compagni e adesso dalle parti della Continassa c’è la voglia di dare quella scossa per tornare a competere per alti traguardi. E in questo senso la sessione invernale di trattative può aiutare e non poco con il tecnico.

E proprio per il reparto di mediana si valutano diversi profili. Il primo è sempre quello di Davide Frattesi, centrocampista che nell’Inter sta trovando poco spazio. Il giocatore aveva già manifestato la volontà di cambiare aria già l’anno scorso e a gennaio potrebbe essere l’occasione giusta. L’ex Sassuolo però non è l’unico profilo che viene sondaggio dai bianconeri.

Permangono i sogni legati a Sandro Tonali del Newcastle e Pierre-Emile Hojbjerg di proprietà dell’Olympique Marsiglia ma nelle ultime ore si è fatta avanti un’altra idea sempre dalla Premier League. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa i profili sondati ci sarebbe anche Guido Rodriguez, 31enne centrocampista ai margini del progetto del West Ham.