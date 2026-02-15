Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di domenica 15 febbraio

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30
Giacomo Iacobellis

Con altre cinque partite valide per il 25° turno di Serie A, sarà un'altra domenica ricca di appuntamenti calcistici in Italia e non solo. La ciliegina sulla torta? Sicuramente Napoli-Roma, big match in programma al Maradona alle ore 20.45. Occhio poi anche al 25° turno di Serie B, alla Serie C e ai principali campionati esteri. Di seguito il programma del 15 febbraio:

LIGUE 1 – FRANCIA
15:00 Le Havre-Tolosa
17:15 Lorient-Angers
17:15 Metz-Auxerre
20:45 Lione-Nizza

FA CUP – INGHILTERRA
13:00 Birmingham-Leeds
14:30 Grimsby-Wolves
15:00 Oxford Utd-Sunderland
15:00 Stoke-Fulham
17:30 Arsenal-Wigan

SERIE A – ITALIA
12:30 Udinese-Sassuolo
15:00 Cremonese-Genoa
15:00 Parma-Verona
18:00 Torino-Bologna
20:45 Napoli-Roma

SERIE B – ITALIA
15:00 Bari-Südtirol
15:00 Monza-Juve Stabia
15:00 Spezia-Frosinone
17:15 Empoli-Reggiana
19:30 Avellino-Pescara

SERIE C – GIRONE A
12:30 L.R. Vicenza-Alcione Milano
12:30 Triestina-Novara
14:30 Dolomiti Bellunesi-Pro Vercelli
17:30 AlbinoLeffe-Arzignano
17:30 Lumezzane-Giana Erminio
17:30 Trento-Pro Patria
20:30 Lecco-Virtus Verona

SERIE C – GIRONE B
14:30 Bra-Ascoli
14:30 Guidonia-Forlì
14:30 Livorno-Pianese
14:30 Ravenna-Juventus U23
14:30 Sambenedettese-Torres
17:30 Perugia-Carpi
17:30 Pontedera-Gubbio

SERIE C – GIRONE C
20:30 Potenza-Altamura

LIGA PORTUGAL – PORTOGALLO
16:30 Nacional-FC Porto
19:00 AFS-Estoril
21:30 Sporting-Famalicao

LALIGA – SPAGNA
14:00 Oviedo-Athletic Bilbao
16:15 Rayo Vallecano-Atlético Madrid
18:30 Levante-Valencia
21:00 Maiorca-Betis

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
