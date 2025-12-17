L'ex rossoblù Rado: "Bologna, prova a vincere la Supercoppa. Odgaard deve giocare"

La semifinale di Supercoppa contro l'Inter si avvicina. Venerdì sera il Bologna scenderà in campo a Riad contro la squadra di Cristian Chivu per un match importante per i colori rossoblù e vincitori uscenti della Coppa Italia. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dei felsinei Rino Rado ha commentato la situazione partendo dalla sconfitta contro la Juventus: "Che il Bologna deve riprendere e mantenere la propria identità. Nonostante la stanchezza e gli infortuni, Italiano troverà la soluzione ma è importante che non si snaturi più".

Ma come si può battere l'Inter? L'ex estremo difensore rossoblù analizza così: "Cercando di ondeggiare meno nella linea difensiva: Lucumi è forte, ma a volte va un po’ a spasso. E poi, soprattutto, rimanendo se stessi col solito assetto: anche perché il Bologna ha saputo stupire tutti con la propria identità. E poi, i cambi: se i giocatori non rendono in maniera evidente, andrebbero fatti subito, come faceva Mazzone.

Ferguson, per esempio, non è al meglio e purtroppo Odgaard, per il quale stravedo, è rimasto fuori. Il danese deve giocare". Infine un'analisi su dove possa arrivare il Bologna: "Deve provare a vincere la Supercoppa, poi credo fra il quarto e il sesto posto: per meriti".