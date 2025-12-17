Milan, Allegri sfida il Napoli: "Il campionato è una cosa a parte, domani è una finale"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando dell'accoglienza ricevuta in Arabia Saudita da parte dei rossoneri: "Ci sono tantissimi tifosi, siamo stati accolti molto bene e speriamo di ripagarli domani sera giocando una buona partita, ma soprattutto facendo un ottimo risultato”.

Il Milan torna da detentore del trofeo.

"Prima c’è da giocare una partita difficile contro il Napoli, soprattutto perché abbiamo l’obiettivo di cercare di arrivare in finale e non sarà semplice. Domani vedremo".

Potete ripetervi contro le squadre che giocheranno in Supercoppa? Le avete già battute.

"Il campionato è una cosa a parte. Domani è una finale e andrà giocato in modo diverso. Le partite da dentro o fuori sono diverse da quelle del campionato. Comunque affrontiamo il Napoli che è una squadra molto forte”.

Come sta Leao?

"Vediamo se tornerà a disposizione perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Oggi vedremo in che condizioni sarà. Gabbia è rimasto a casa, ha avuto un trauma e avrà bisogno di un po’ di giorni per recuperare. Speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato. Per quanto riguarda Gimenez sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po’ di tempo dai campi di gioco. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile".

A questo punto la coperta è corta? Si sta già valutando un intervento sul mercato?

"In questo momento è una cosa fresca che è stata decisa ieri dopo il consulto. Non ci abbiamo pensato, abbiamo una partita imminente che è quella di domani. Dopo con la società faremo le dovute valutazioni. Intanto abbiamo recuperato Fofana, Athekame, Leao è sulla via del recupero. In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo".

Come si batte il Napoli?

"Credo che domani sarà una partita completamente diversa. È una partita secca. Bisogna essere bravi e soprattutto giochiamo fuori, è un’ambientazione più strana, è completamente tutto diverso".