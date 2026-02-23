Juventus, Spalletti parla alla squadra dopo il terzo ko di fila. Il gruppo gli ribadisce fiducia

Alla Continassa è andato in scena un confronto profondo, quasi intimo. Luciano Spalletti ha parlato cercando di scuotere l’orgoglio di una Juventus improvvisamente fragile. Come riferisce il Corriere dello Sport, è stato un discorso diretto al cuore del gruppo, chiamato a reagire dopo settimane complicate. Prima di un allenamento leggero e del giorno di riposo concesso alla squadra, il tecnico ha chiesto carattere e unità: lo spareggio di Champions contro il Galatasaray, per quanto compromesso, e la sfida con la Roma rappresentano snodi decisivi per ritrovare identità.

Rimontare tre reti ai turchi è impresa ardua, ma una prova coraggiosa potrebbe riaccendere entusiasmo e autostima, oltre a rinsaldare il legame con lo Stadium. Anche perché la corsa al quarto posto resta vitale: qualificarsi alla prossima Champions significa ossigeno economico e stabilità progettuale. La sconfitta interna con il Como ha riaperto scenari inattesi, riavvicinando le rivali e rendendo più fragile la posizione bianconera.

Quattro ko nelle ultime cinque gare tra coppe e campionato, quindici reti subite: numeri che raccontano un’involuzione brusca, iniziata dopo il successo di Parma e aggravata tra eliminazioni e pareggi beffardi. L’emergenza e le assenze pesano, ma Spalletti ha comunque assunto su di sé le responsabilità, ribadendo fiducia totale nel gruppo. I leader da parte loro si sono detti tutti disponibili, anche acciaccati. Prima il Galatasaray, poi la Roma, due tappe per uscire dal tunnel e rimettere la Juventus in rotta verso l’Europa che conta.