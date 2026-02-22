La Juventus prende due schiaffi dal Como. Il Corriere di Torino: "Altro ko dopo Istanbul"

È notte fonda per la Juventus, incapace di ritrovare la via della vittoria. Per i bianconeri arriva la terza sconfitta di fila e la quarta partita consecutiva senza successi. Allo Stadium non cadevano dal 9 marzo dello scorso anno, ma questa volta ad imporsi è il Como di Cesc Fabregas, che passa con un netto 2-0.

Il match si complica quasi subito per la Signora: dopo poco più di dieci minuti Vojvoda porta avanti gli ospiti, complice anche l’ennesima incertezza del portiere Michele Di Gregorio, che nel tentativo di respingere un tiro-cross dell’esterno kosovaro finisce per deviare il pallone in rete. I lariani sfiorano anche il raddoppio nel primo tempo, con Da Cunha che centra la traversa. Nella ripresa il Como chiude i conti attorno all’ora di gioco: Caqueret finalizza un contropiede impeccabile e firma lo 0-2. La Juventus si vede solo nel finale, quando Koopmeiners colpisce un palo, ma è troppo poco per evitare la contestazione. Al fischio finale piovono fischi assordanti dagli spalti, segno del profondo malcontento dei tifosi.

Su Di Gregorio Spalletti si è espresso così al termine del match: “Di Gregorio non ha nessuna responsabilità in più dei compagni, probabilmente poteva fare meglio ma questa palla potevamo non perderla: la situazione che si subisce è sempre condivisa in parti comuni".