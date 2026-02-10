L'Inter celebra Lautaro, ma il video è fatto con l'intelligenza artificiale. Tifosi in rivolta: "Vergognoso"

Tra i tanti modi scelti dall’Inter per festeggiare Lautaro Martinez, ce n’è uno che sta facendo discutere parecchio i tifosi nerazzurri. Nel weekend, con la rete siglata al Sassuolo, l’attaccante argentino è infatti salito a 171 reti con la maglia dell’Inter, agganciando Boninsegna al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori all time del club.

Una ricorrenza che, appunto, l’Inter ha festeggiato anche sui social, con diversi contenuti. Tra questi, un video che ripercorre la carriera milanese di Lautaro, dal suo arrivo alla conquista dello scudetto della seconda stella, e la didascalia: Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno. 171 volte. Terzo di sempre”.

Tutto bello, peccato che il video sia palesemente realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale, con transizioni anche decisamente poco fluide. Ma non solo: errori nel numero di maglia al momento di alcuni gol (per esempio, Lautaro non ha mai indossato il 23 all’Inter), e anche sui relativi stemmi dell’Inter. Una resa grafica molto lontana dagli anni d’oro della Media House, fortemente ridimensionata con l’arrivo di Oaktree. Il video non è passato inosservato al pubblico social, che non l’ha presa benissimo: “Questo video è vergognosamente schifoso”, scrive un utente. Un altro: “Maglie con stemmi sbagliati numeri sbagliati ma almeno la decenza di ricontrollarli”. E via così: i social, a partire da X, sono pieni di commenti di questo tipo.