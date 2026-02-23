Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Inter di Chivu domina. Quando Marotta già a settembre diceva: "Giudizi azzardati da chi non lo conosce"

L'Inter di Chivu domina. Quando Marotta già a settembre diceva: "Giudizi azzardati da chi non lo conosce"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 17:06Serie A
Tommaso Bonan

Il passivo è pesante, ma non irrecuperabile. E comunque, per sapere se l'Inter riuscirà a proseguire il cammino in Champions League, basterà aspettare solo qualche ora il ritorno dei playoff contro il Bodo/Glimt, vittorioso 3-1 in Norvegia. Dall'altra parte, però, c'è il campionato.

Dominio Serie A. Un campionato che fino a questo momento recita un copione che poco spazio lascia all'immaginazione: quella di Cristian Chivu alla guida dell'Inter, ad ora una stagione da record in Serie A. A +10 in classifica sulla seconda dopo ventisei gare, in quattro giorni Chivu ha preso cinque punti al Milan di Massimiliano Allegri considerando anche il pari rossonero col Como nel recupero della gara di San Siro, dando una spallata (più che) importante alla corsa per il titolo.

Marotta lo aveva detto. Al di là di quello che sarà il prosieguo - e di chi alla fine riuscirà a portarsi a casa lo scudetto - resta un dato incontrovertibile: Chivu sta stupendo tutti, ma proprio tutti. Anzi no. C'è una persona che lo scorso 26 settembre, in occasione di un evento presso l'Università Milano-Bicocca, parlava così di lui: "Io sono molto soddisfatto. Non si può valutare un allenatore dopo un mese e mezzo di lavoro. Chivu è veramente un allenatore che impersonifica delle caratteristiche professionali di alto livello, bisogna dare il tempo di poterle mettere a disposizione pubblicamente. Nel privato e quindi nella quotidianità ha un metodo di lavoro molto moderno, che valorizza tutti i giocatori, fatto di grande cultura del lavoro. E quindi sono assolutamente ottimista". Parole, neanche a farlo apposta, di chi Chivu lo ha portato sulla panchina nerazzurra: Giuseppe Marotta.

I conti tornano. "È un allenatore preparato. Sono stati espressi tanti giudizi da chi non lo conosce e sono giudizi azzardati che non corrispondono alla realtà", diceva infatti il CEO e presidente dell'Inter lo scorso settembre, rispondendo alle prime critiche scaturite. Era un'Inter che - dopo il successo all'esordio in campionato (5-0 al Torino) - aveva subito due ko consecutivi (contro Udinese e Juventus, nel famoso 4-3 dello Stadium) per poi risollevarsi contro il Sassuolo. Da quelle parole di Marotta, poi, sono arrivate altre 22 partite di campionato con ben 19 vittorie, un pareggio e due sconfitte (quante nelle precedenti quattro, appunto). Oltre a due vittorie negli ottavi e quarti di Coppa Italia. Insomma, i conti tornano. E in un calcio che va a mille anche fuori dal campo, per le sentenze forse bisognava aspettare un po'. Così come diceva qualcuno che negli ultimi anni qualche risultato a casa lo ha portato.

Articoli correlati
Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni... Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni dopo
Il Torino esonera Baroni e ha il sostituto, si rivede Dumfries: le top news delle... Il Torino esonera Baroni e ha il sostituto, si rivede Dumfries: le top news delle 18
Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt... Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Altre notizie Serie A
Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse... TMWGabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"... Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta" Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"... Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera" Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"... Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni... Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni dopo
Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo... Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo di Hojlund?"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.1 Il Torino cambia allenatore, ecco il primo passaggio: esonerato Baroni, c'è il comunicato
Immagine top news n.2 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
Immagine top news n.3 Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.5 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.6 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.7 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Immagine news Serie A n.2 Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo voleva il Torino, ci hanno provato altri due club. Ma Ignacchiti è incedibile per l'Empoli
Immagine news Serie B n.2 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.3 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.4 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.6 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Immagine news Serie C n.2 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, citofonare Mandorlini. Padre e figlio in vista del big match contro l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV