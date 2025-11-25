L'Inter è già ai playoff di Champions. Altri quattro punti per evitarli, ma avversarie top

L'Inter è già virtualmente qualificata agli spareggi di Champions League. Le quattro vittorie in quattro partite contro avversari non straordinariamente impegnativi (Ajax, Kairat, Slavia Praga e Union Saint Gilloise) hanno portato i nerazzurri a quota 12, un punto sopra il taglione della scorsa stagione. Non è banale perché erano arrivate appaiate in quattro - Manchester City, Dinamo Zagabria, Bruges e Sporting di Lisbona - mentre a 12 c'erano Celtic di Glasgow e Juventus.

Quota ottavi

Non è così, ovviamente, per essere qualificati direttamente al turno successivo, cioè quegli ottavi centrati con pieno merito nella passata annata. Lì bisognerebbe raccogliere ancora quattro punti: l'anno scorso era stato l'Aston Villa ad arrivare all'ultimo slot utile con 16 punti, davanti all'Atalanta che pareggiava a Barcellona.

Gli avversari

Sono decisamente poco morbidi, ma affrontabili per un club che è arrivato in finale di Champions. L'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, poi il Liverpool che sta avendo parecchi problemi in Premier League, l'Arsenal che invece è primo in classifica in Inghilterra, infine il Borussia Dortmund in Germania. Quattro grandi sfide che si possono affrontare con calma e senza l'affanno del risultato a qualsiasi costo, visto che i playoff sono praticamente già assicurati.

Le prossime partite

26/11 Atletico Madrid-Inter

09/12 Inter-Liverpool

20/01 Inter-Arsenal

28/01 Borussia Dortmund-Inter