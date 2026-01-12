Juventus, McKennie: "Vincere dipende soltanto da noi, siamo come una famiglia"

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta 5-0 sulla Cremonese: "Siamo un bel gruppo, il mister è un buon allenatore e parla sempre di cose per stare insieme. Vincere le partite dipende solo da noi, giocare insieme è divertente. Ho visto tanti giocatori passare qua, ogni anno le cose sono differenti però questo gruppo mi piace tantissimo: è come una famiglia. L'autogol? Ho fatto un altro gol, va bene così".